El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con un cielo que se mantendrá en su mayoría nublado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el estado del cielo se ha caracterizado por un ambiente cubierto, con algunas variaciones hacia la tarde, donde se espera que las nubes altas hagan su aparición. La temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 21 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas. Esto, combinado con la temperatura, podría dar lugar a una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 60% de lluvia en las primeras horas del día, con una ligera posibilidad de tormentas. A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se mantendrá en torno al 15% hasta la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, no se puede descartar la posibilidad de alguna llovizna ocasional. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con registros que apenas alcanzan los 0.1 mm en los periodos más críticos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 31 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, aunque se mantendrá una brisa moderada que podría ser agradable en las horas más cálidas.

Es importante que los habitantes de Las Cabezas de San Juan se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente fresco. Se recomienda llevar un paraguas o impermeable si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día. La combinación de nubes, viento y temperaturas moderadas sugiere que será un día típico de primavera, donde la naturaleza comienza a despertar, aunque con un toque de inestabilidad atmosférica.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.