El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia escasa, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un máximo de 24 grados en las horas más cálidas.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas del día, con un 70% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana. A medida que avanza la jornada, esta probabilidad disminuirá, pero se mantendrá en un 15% entre las 7 y la 1 de la tarde, y un 10% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 62% y el 93% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescor. Las condiciones de humedad pueden hacer que la temperatura se sienta más baja de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que variarán entre 4 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es importante tener en cuenta que, aunque el viento no será excesivamente fuerte, puede ser perceptible, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con algunas variaciones hacia nubes altas en la tarde. Esto podría ofrecer un espectáculo visual interesante, aunque la luz solar será limitada. La salida del sol está programada para las 07:26 y el ocaso será a las 19:37, lo que significa que los días comienzan a alargarse con la llegada de la primavera.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy será fresco y mayormente nublado, con posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, ideal para actividades en interiores o paseos cortos con precaución ante la posibilidad de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.