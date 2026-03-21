El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Bailén se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, acumulando alrededor de 0.2 a 1 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas al salir de casa.

A medida que avanza la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, y la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando un mínimo de 12°C. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 80% y el 88%, lo que puede generar una sensación de frescor y un ambiente algo incómodo para quienes son sensibles a la humedad.

Durante la tarde, se espera que las condiciones mejoren gradualmente. A partir de las 4 de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 7 y las 9 de la noche. Las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 18°C hacia las 5 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado antes de que caiga la noche.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 12 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más baja de lo que realmente es.

La puesta de sol está prevista para las 19:28, momento en el que el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá mayormente nublado. La noche se presentará tranquila, con temperaturas que descenderán a alrededor de 14°C, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable, aunque fresca.

En resumen, Bailén experimentará un día de cielos cubiertos y lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de una mejora en las condiciones climáticas hacia la tarde, con temperaturas más agradables y un viento suave que hará que el ambiente sea más llevadero. Es recomendable llevar un paraguas por si acaso, especialmente durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.