El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica condiciones de "Cubierto" y "Cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. La temperatura oscilará entre los 12 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando un 90% entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, lo que implica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean escasas. A medida que avance la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en un 30% hasta la 1:00 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, es recomendable llevar un paraguas o impermeable si se planea salir.

En cuanto a la humedad relativa, se espera que se mantenga en niveles altos, comenzando en un 58% por la mañana y alcanzando hasta un 70% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 35 km/h. A medida que avance la tarde, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría proporcionar un alivio temporal a la sensación de frío.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, cuando se espera que las nubes altas comiencen a dominar el panorama. Sin embargo, las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas, lo que podría afectar la luminosidad natural del día.

En resumen, Baeza experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvias, especialmente en las primeras horas de la mañana. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para estas condiciones y que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas más frías y húmedas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.