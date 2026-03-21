El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de marzo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.
A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 grados, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 85% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayor parte del día. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.
El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, pero seguirá presente, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.
Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvia, es probable que la sensación térmica sea más baja. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 60% al final de la tarde.
A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá grandes sorpresas meteorológicas.
En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y disfrutar de la jornada con precaución.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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