El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 11 y 13 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 12 grados, y el cielo seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se estima un 85% de posibilidad de lluvia. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm en la mayor parte del día. A partir de la tarde, la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando un 60% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que podría generar algunas tormentas aisladas.

El viento soplará del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 12 km/h. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 20 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca. A medida que avance el día, el viento se irá calmando, pero seguirá presente, contribuyendo a la sensación de frescura en el ambiente.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 15:00 horas. Sin embargo, con el aumento de la nubosidad y la posibilidad de lluvia, es probable que la sensación térmica sea más baja. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 60% al final de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La probabilidad de lluvia se mantendrá baja, pero no se descartan algunas lloviznas ligeras. La puesta de sol se producirá a las 19:30, marcando el final de un día que, aunque fresco y nublado, no traerá grandes sorpresas meteorológicas.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, especialmente en la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles lluvias y disfrutar de la jornada con precaución.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.