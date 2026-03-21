El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 21 de marzo de 2026, Ayamonte se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de chubascos.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de las 08:00, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, cayendo a un 0% entre las 13:00 y las 19:00. Esto permitirá que la temperatura se eleve ligeramente, alcanzando un máximo de 19°C en la tarde. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 70% durante gran parte del día, lo que puede generar una sensación de bochorno.
El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 19 y 30 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 38 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 10 km/h hacia la tarde y la noche.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que podría generar un ambiente inestable. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, esta probabilidad disminuirá a un 20%, lo que sugiere que las condiciones mejorarán y se estabilizarán.
En resumen, Ayamonte experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, seguido de un tiempo más estable y temperaturas agradables en la tarde. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en la mañana, y prepararse para un día que, aunque comenzará con inestabilidad, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables más adelante.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.
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