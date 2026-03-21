El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Arahal se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto con tormenta y lluvia ligera, especialmente en los periodos iniciales del día. La probabilidad de precipitación es del 50% entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que los habitantes podrían experimentar algunas gotas de lluvia.

A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos nubosos y la posibilidad de lluvias esporádicas. La temperatura oscilará entre los 14 y 20 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. Este rango de temperaturas sugiere un ambiente fresco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tenga en cuenta la posibilidad de lluvia.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 85% en las primeras horas del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles que podrían resultar incómodos para algunas personas.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 37 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día progrese, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a considerar, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 50% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 55% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y potencialmente inestables.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ligero despeje hacia la noche. Sin embargo, la posibilidad de lluvia escasa persistirá, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En resumen, el día en Arahal se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Los residentes deben estar atentos a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.