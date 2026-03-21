El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 95% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es probable que los habitantes de Andújar se enfrenten a un inicio de jornada húmedo.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán frescas, rondando entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de 11 km/h, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día progrese, se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 19 grados por la tarde, con un ligero aumento en la sensación de calor a medida que se reduzca la nubosidad. Sin embargo, el cielo seguirá mayormente cubierto, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 35% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque las lluvias ligeras cesen, no se puede descartar la posibilidad de tormentas aisladas más tarde en el día.

Por la tarde, el viento cambiará ligeramente, soplando desde el este a velocidades de entre 4 y 10 km/h, lo que podría ofrecer un alivio temporal del frío. La humedad comenzará a descender, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 50-60%, lo que podría hacer que la tarde se sienta un poco más cálida.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y una alta probabilidad de tormentas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y llevar paraguas si planean salir durante la mañana.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.