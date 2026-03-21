El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una predominancia de nubes que cubrirán el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera un estado de cielo cubierto, con momentos de nubosidad muy densa. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 13 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% en las primeras horas del día y descendiendo gradualmente hasta un 66% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubladas, podría generar una sensación térmica más fresca de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una probabilidad del 65% de lluvia escasa durante la mañana, especialmente entre las 01:00 y las 07:00 horas. A lo largo del día, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá en un 20% entre las 19:00 y las 01:00 horas del día siguiente. Las cantidades de precipitación esperadas son mínimas, con un total acumulado que no superará los 0.2 mm.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento se moderará, pero se mantendrá constante, lo que podría ser un alivio ante la alta humedad.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 15% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente en las horas más frescas de la mañana.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado y fresco, con temperaturas agradables pero una sensación de mayor frescura debido a la humedad y el viento. Se recomienda a los habitantes estar preparados para posibles lluvias ligeras y disfrutar de las temperaturas moderadas que caracterizan esta época del año.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.