El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Aljaraque se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 90% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia, aunque se espera que sea ligera. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 19 grados en la tarde, proporcionando un respiro del fresco inicio del día. Sin embargo, la sensación de humedad será notable, con niveles que oscilarán entre el 70% y el 100% durante las primeras horas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad comenzará a disminuir ligeramente hacia la tarde, pero se mantendrá en niveles relativamente altos.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 5 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura. A medida que el día avanza, el viento se moderará, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en las áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas se mantendrá alta, especialmente durante la mañana, con un 70% de posibilidades de que se produzcan entre la 1:00 y las 7:00. Esto podría generar un ambiente inestable, por lo que se recomienda a los residentes estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean salir. A partir de la tarde, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero aún se espera un cielo mayormente nublado.

En resumen, Aljaraque experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Los residentes deben estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre el tiempo a medida que avanza el día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.