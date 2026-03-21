El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

El día de hoy, 21 de marzo de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvia ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.1 y 0.3 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 65% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá cubierto, pero las lluvias cesarán, dando paso a un ambiente más estable. Las temperaturas se mantendrán frescas, rondando los 13 grados durante la mayor parte de la mañana. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados . Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. La probabilidad de tormentas se mantendrá en un 45% entre la 1 y las 7 de la tarde, lo que podría generar algunas inquietudes entre los habitantes, aunque las lluvias no se anticipan como un evento significativo.

El viento soplará del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más ventosas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 9 de la noche.

La puesta de sol se producirá a las 19:36, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvias, se transformará en un ambiente más tranquilo y fresco. Los habitantes de La Algaba deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las primeras horas del día, y considerar llevar paraguas o impermeables si planean salir. A medida que avanza la jornada, se recomienda disfrutar de las temperaturas más agradables de la tarde, siempre con la previsión de que el cielo seguirá cubierto.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.