El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Alcalá la Real se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la mañana, cuando se espera que las nubes se tornen poco nubosas en algunos momentos. Sin embargo, a medida que avance el día, la tendencia será hacia un cielo más nublado, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 10 grados, descendiendo a 7 grados en las primeras horas. A medida que el día progrese, se espera un leve aumento, alcanzando los 14 grados en la tarde. Por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 10 grados.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 76% y alcanzando picos del 93% en las primeras horas. Esto puede generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con el viento. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, con un 85% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y los 30 km/h. Las rachas más fuertes se prevén en la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, mientras que por la tarde se espera que el viento se calme un poco, aunque seguirá siendo perceptible. Esto podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente, especialmente en combinación con la alta humedad.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima un 40% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde y cayendo a un 0% por la noche. Esto indica que, aunque hay posibilidades de lluvias, las tormentas no son muy probables.

En resumen, el día en Alcalá la Real se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, ya que las condiciones climáticas pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.