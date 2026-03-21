El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 21 de marzo

Hoy, 21 de marzo de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en la atmósfera. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , descendiendo ligeramente a 13 grados en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 78% en las horas más cálidas. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más pesado y húmedo, especialmente durante la tarde.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 70% de que se produzcan lluvias escasas en las primeras horas del día, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.3 mm. A lo largo de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, pero se mantendrá un 15% de posibilidad de que se registren algunas gotas durante la tarde. Las lluvias no serán intensas, pero es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 27 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que el día avance, el viento se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de bochorno.

La visibilidad será buena en general, aunque podría verse ligeramente afectada por la presencia de nubes densas en algunos momentos. A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a dominar el cielo, lo que podría dar lugar a un espectáculo visual interesante durante el ocaso, que se producirá a las 19:36.

En resumen, hoy en Alcalá de Guadaíra se espera un día mayormente cubierto, con temperaturas agradables pero con alta humedad y posibilidad de lluvias escasas. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles, evitando las horas más calurosas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-20T20:57:13.