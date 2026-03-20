El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado con probabilidades de lluvia. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con lluvias escasas que se irán intensificando a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 15 horas, con un leve aumento hasta los 19 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque en cantidades moderadas. En total, se prevé una precipitación acumulada de alrededor de 3 mm, lo que podría ser suficiente para mojar las calles y los jardines. Las lluvias más intensas se concentrarán entre las 10 y las 15 horas, por lo que se recomienda a los viandantes llevar paraguas o impermeables.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople del este con velocidades que oscilarán entre los 20 y 37 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. Las rachas de viento podrían ser más intensas en las horas de mayor actividad, especialmente durante la tarde, lo que podría afectar a actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 70% en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo tormentas eléctricas acompañadas de lluvia. Esto es algo a tener en cuenta para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que las condiciones podrían volverse peligrosas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y el cielo permanecerá cubierto. La puesta de sol se producirá a las 19:34, y aunque las lluvias podrían disminuir, la nubosidad persistirá, manteniendo un ambiente fresco y húmedo en El Viso del Alcor.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.