El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Utrera se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 20 grados en las horas centrales, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el noreste a una velocidad de hasta 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 21 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

La humedad relativa será alta, rondando el 70% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente si se producen momentos de calma en el viento. La combinación de la alta humedad y las temperaturas moderadas puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente en las horas previas al ocaso, que se espera para las 19:35.

En la tarde, la probabilidad de tormentas se incrementa, alcanzando un 75% entre las 19:00 y 01:00. Esto sugiere que, si bien las lluvias pueden ser escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar preparados para cambios repentinos en el tiempo, especialmente si planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un cielo más despejado hacia la noche. Sin embargo, la posibilidad de lluvias ligeras persistirá, lo que podría afectar los planes de aquellos que deseen disfrutar de la tarde al aire libre.

En resumen, Utrera experimentará un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. Se recomienda a los habitantes que se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.