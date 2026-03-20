El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Úbeda indica un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, el cielo se tornará completamente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde y la noche. La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 95% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 80% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que es probable que los habitantes de Úbeda se enfrenten a un día húmedo, con lluvias ligeras que podrían acumularse en algunos momentos.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y los 16 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 16 grados. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se prevé alta, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, con valores que rondarán entre el 72% y el 88%. Esto podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 4 y los 35 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, el viento podría intensificarse, alcanzando velocidades de hasta 49 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 15% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, aumentando a un 25% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, la probabilidad de tormentas disminuye significativamente en las horas posteriores, con un 0% entre la 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias son probables, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para el día de hoy.

En resumen, los habitantes de Úbeda deben prepararse para un día mayormente cubierto y húmedo, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.