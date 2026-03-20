El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 01:00 y las 07:00, donde se espera que la lluvia sea más intensa. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 2 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será torrencial, sí será constante y podría generar cierta incomodidad para quienes se desplacen al aire libre.
Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 14 y 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, mientras que a medida que avance la tarde, se alcanzarán máximas de hasta 20 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 64% y el 94%, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.
El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan entre la 19:00 y la 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, la inestabilidad atmosférica podría dar lugar a tormentas aisladas, especialmente en la tarde y noche. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la combinación de lluvia y viento puede afectar la visibilidad y las condiciones de las carreteras.
En resumen, se recomienda a los habitantes de Tomares que se preparen para un día cubierto y húmedo, con lluvias intermitentes y un viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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