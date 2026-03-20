El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Se espera que la lluvia sea ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y los 21 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 94%, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 39 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar algunas molestias, especialmente para quienes se desplacen al aire libre. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría ayudar a dispersar un poco la sensación de humedad.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 45% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 70% entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

En resumen, se recomienda a los habitantes de San Juan de Aznalfarache que se preparen para un día mayormente nublado y húmedo, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas serán frescas, especialmente por la mañana y al caer la tarde. La puesta de sol se espera para las 19:36, marcando el final de un día que, aunque gris, también puede ofrecer momentos de calma y tranquilidad en medio de la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.