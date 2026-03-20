El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

La jornada del 20 de marzo de 2026 en La Rinconada se presenta con un panorama mayormente cubierto y con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa" en los periodos iniciales. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura alcanzará un máximo de 21 grados en las horas centrales, pero se mantendrá en torno a los 19 grados por la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total. Las rachas de viento también serán un factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 16 y 31 km/h, predominando del este y noreste. Esto puede generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las horas más frías del día.

En cuanto a la probabilidad de tormenta, se estima que será del 45% en las primeras horas, disminuyendo a un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

Los ciudadanos de La Rinconada deben estar preparados para un día en el que el paraguas podría ser un compañero útil, dado el pronóstico de lluvias. Las actividades al aire libre podrían verse afectadas, y se recomienda tener precaución si se planea salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de lluvia. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, pero las condiciones seguirán siendo mayormente nubladas.

En resumen, el 20 de marzo será un día fresco y húmedo en La Rinconada, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La población debe estar atenta a las condiciones meteorológicas y prepararse para un día que podría ser más adecuado para actividades en interiores.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.