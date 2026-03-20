El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Puente Genil se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 14 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 77%.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 12 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el sur a velocidades que oscilarán entre 17 y 23 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta 40 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente en la franja horaria de la tarde, donde se estima que podría llegar hasta el 70%. Esto significa que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no puede ser descartada. Los ciudadanos deben estar atentos a los cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En cuanto a la precipitación, se espera que las cantidades sean mínimas, con registros que podrían rondar entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día. Sin embargo, la lluvia podría ser más intensa en algunos momentos, especialmente en las horas de la tarde, cuando se prevé que el cielo esté completamente cubierto.

La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución a quienes se desplacen por la zona. La tarde se presentará con cielos cubiertos, y aunque las lluvias no serán abundantes, la atmósfera húmeda y las temperaturas frescas crearán un ambiente característico de la primavera en esta región.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto, con una ligera posibilidad de lluvias intermitentes. La puesta de sol se producirá a las 19:31, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también traerá consigo la frescura de la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.