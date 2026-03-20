El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 12 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas se mantengan estables, rondando los 9 grados en las horas más frescas y alcanzando un máximo de 17 grados hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará principalmente del este, alcanzará velocidades de hasta 22 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 75% en la franja horaria de la tarde. Se prevén acumulaciones de lluvia que podrían llegar a los 2 mm, especialmente en las horas centrales del día, donde se registrarán lluvias escasas. La probabilidad de tormenta también es notable, alcanzando un 60% en la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas.

Durante la mañana, el cielo permanecerá cubierto, y aunque las lluvias serán ligeras, es recomendable llevar paraguas o impermeable si se planea salir. A medida que se acerque la tarde, las nubes altas comenzarán a despejarse ligeramente, pero el cielo seguirá mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, con mínimas que rondarán los 12 grados.

La puesta de sol se producirá a las 19:28, momento en el que las temperaturas comenzarán a bajar de forma más pronunciada. La noche se presentará fresca y húmeda, con cielos cubiertos y la posibilidad de algunas lluvias ligeras que podrían persistir hasta la madrugada del día siguiente. En resumen, se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias intermitentes y un viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.