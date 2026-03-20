El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Pozoblanco se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 12 grados centígrados al amanecer. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 10-11 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean ligeras. En particular, se anticipa que entre las 19:00 y 01:00 horas, la probabilidad de tormenta se eleve hasta un 60%, lo que podría traer consigo chubascos más intensos. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con estimaciones que sugieren entre 0.1 y 0.6 mm a lo largo del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 98% en las horas más frescas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá elevada, oscilando entre el 76% y el 89%, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frías de lo que realmente son.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sureste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 33 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad.

Los ciudadanos de Pozoblanco deben estar preparados para un día en el que las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, ya que las temperaturas frescas y la posibilidad de lluvia podrían hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables. A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá cubierto, y aunque las lluvias serán escasas, la posibilidad de tormentas podría hacer que se mantenga la alerta.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.