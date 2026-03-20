El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren lluvias ligeras. La temperatura se mantendrá en torno a los 14 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 12 grados en las horas más frescas de la mañana.

A medida que avance la jornada, la temperatura oscilará entre los 12 y los 19 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose en niveles significativos, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el este y noreste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento sea más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 26 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avanza, la intensidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo perceptible, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 35% en las primeras horas del día, aumentando a un 60% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias serán ligeras, existe la posibilidad de que se desarrollen tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 21:00, cuando la probabilidad de precipitación se sitúa en un 100%.

Los intervalos nubosos persistirán a lo largo del día, con un cielo mayormente cubierto que limitará la entrada de luz solar. Esto, combinado con la alta humedad, puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual para esta época del año.

En resumen, Palma del Río experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones húmedas y que consideren llevar paraguas si planean salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.