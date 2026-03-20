El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con condiciones que variarán a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la lluvia sea escasa, con precipitaciones que rondarán los 0.1 mm en los periodos más tranquilos.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 14 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco a primera hora, que irá aumentando ligeramente hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas moderadas.

El viento soplará desde el oeste, con rachas que podrían llegar a los 26 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En general, se prevé que la velocidad del viento se mantenga entre 5 y 17 km/h, lo que contribuirá a un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana.

A medida que se acerque la tarde, la probabilidad de tormenta aumentará, alcanzando un 70% entre las 19:00 y 21:00 horas. Durante este periodo, las condiciones podrían volverse más inestables, con la posibilidad de tormentas acompañadas de lluvia moderada. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a 0.9 mm en este tramo, lo que podría generar charcos y una ligera acumulación de agua en las calles.

La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia intensa, así que se recomienda a los conductores y peatones que tomen precauciones. A lo largo de la noche, se espera que las condiciones se estabilicen, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día de cielos cubiertos, con lluvias intermitentes y temperaturas agradables, pero con un aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde. Es un día ideal para actividades bajo techo, y se aconseja estar atentos a las actualizaciones meteorológicas, especialmente si se planea salir por la tarde o noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.