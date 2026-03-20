El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Osuna se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.5 mm en este periodo, lo que indica que las lluvias serán ligeras.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 14 y 16 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana, alcanzando un máximo de 16 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa será alta, rondando entre el 64% y el 86%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará del sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 42 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más intensas, especialmente en áreas abiertas. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea del 70% en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podría haber actividad eléctrica en la región. Sin embargo, la intensidad de las tormentas no se prevé que sea severa, aunque es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Osuna se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con lluvias ligeras y temperaturas frescas. Se recomienda a los residentes estar preparados para condiciones húmedas y ventosas, especialmente durante la tarde y la noche.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.