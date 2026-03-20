El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Morón de la Frontera se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia escasa que podría caer en este periodo. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 13 y 14 grados durante la mañana.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 19 grados en las horas centrales, aunque se espera que el ambiente se sienta más fresco debido a la alta humedad relativa, que rondará el 66% en la tarde. La humedad puede hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

El viento soplará desde el sureste, con rachas que podrían alcanzar hasta 31 km/h, especialmente en la tarde. Esto podría generar un ambiente algo ventoso, lo que podría ser un alivio ante la sensación de humedad. Sin embargo, es importante tener precaución, ya que las ráfagas de viento podrían ser más intensas en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 75% de posibilidad entre las 19:00 y la 01:00, lo que indica que la tarde y la noche podrían traer consigo tormentas acompañadas de lluvia. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si planean estar al aire libre.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la nubosidad y la posible lluvia, lo que podría afectar el tráfico en las carreteras. Se aconseja a los conductores que mantengan una distancia segura y reduzcan la velocidad en caso de que las condiciones se deterioren.

A lo largo del día, se recomienda disfrutar de actividades en interiores, ya que el tiempo no será propicio para actividades al aire libre. La tarde podría ofrecer breves momentos de claridad, pero la tendencia general será hacia un cielo cubierto. En resumen, un día de marzo que se presenta fresco y húmedo, con lluvias y tormentas que podrían afectar la rutina diaria de los moronenses.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.