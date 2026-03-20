El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Montilla se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica nubosidad con lluvia escasa. A medida que avance el día, la situación meteorológica se mantendrá similar, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 17 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día. A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, proporcionando un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 97% en las horas más frescas.

La humedad será un factor predominante, con niveles que rondarán entre el 81% y el 95% a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales, cuando las temperaturas son más altas. La combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría contribuir a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día y un 80% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Montilla experimenten lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Las tormentas también son una posibilidad, con un 25% de probabilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 65% en la tarde.

Es recomendable que los habitantes de Montilla se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de cielos nublados, lluvias intermitentes y temperaturas frescas hará que sea un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que deban salir deben estar atentos a las condiciones meteorológicas cambiantes.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.