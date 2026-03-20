El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Moguer, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la lluvia ligera acompañe a la población, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos específicos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes se enfrenten a algunas gotas a lo largo del día.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 14 y 19 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas alrededor de los 14 grados, descendiendo a 13 grados durante la mañana. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 19 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, por la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 14 grados.

La humedad relativa será alta, con valores que rondan el 93% en las primeras horas y que disminuirán ligeramente a lo largo del día, pero se mantendrán por encima del 70%. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este a velocidades que oscilarán entre los 6 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 47 km/h en las primeras horas del día. Esto podría generar un ambiente fresco y, en combinación con la lluvia, podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 50% de posibilidad en las primeras horas y un aumento a 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar brevemente las precipitaciones.

En resumen, los habitantes de Moguer deben prepararse para un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se aconseja llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las condiciones climáticas de hoy.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.