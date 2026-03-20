El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Martos se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de nubes que dominarán el cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se mostrará cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo. Sin embargo, a medida que avance la jornada, la nubosidad se intensificará, y se prevén condiciones de lluvia escasa, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados , comenzando con un fresco de 12 grados a primera hora y alcanzando su punto máximo hacia la tarde. A medida que el día avance, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, proporcionando un ambiente templado, aunque algo húmedo debido a la alta humedad relativa que se registrará, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas del día.

La probabilidad de precipitación es notable, con un 100% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 75% hacia el mediodía y manteniéndose en un 45% por la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Martos deben estar preparados para la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente entre las 01:00 y las 07:00, y nuevamente entre las 19:00 y la 01:00 del día siguiente.

El viento será otro factor a considerar, con ráfagas que alcanzarán hasta 53 km/h desde el este en las horas de la mañana. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 20% de posibilidad en las primeras horas, aumentando a un 40% hacia el mediodía y alcanzando un 50% por la tarde. Esto indica que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían ir acompañadas de tormentas aisladas, lo que añade un elemento de incertidumbre a la jornada.

En resumen, Martos experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas. Se recomienda a los residentes que se preparen para condiciones cambiantes y que mantengan un paraguas a mano, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.