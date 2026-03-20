El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, rondando los 14 grados, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles altos, superando el 80%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. La lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.5 mm, pero la persistencia de la nubosidad puede hacer que el día se sienta más frío de lo habitual.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 24 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos puntuales. En particular, se espera que la racha máxima de viento alcance los 37 km/h en la tarde, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del este y sureste, contribuirá a mantener la sensación de frescor a lo largo del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 17 grados, pero la combinación de la humedad y el viento puede hacer que la sensación térmica sea inferior. La probabilidad de tormenta se incrementa a un 70% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es posible que se produzcan tormentas aisladas acompañadas de lluvia.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una atmósfera densa y húmeda. La puesta de sol se producirá a las 19:33, marcando el final de un día que, aunque lluvioso y nublado, también ofrecerá momentos de calma y frescura.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.