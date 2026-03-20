El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Mairena del Aljarafe se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas siguientes.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 13 y 20 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 13 grados, mientras que por la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 20 grados en su punto máximo. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 64% al 68%, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fría de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte, con velocidades que variarán entre 7 y 26 km/h. Las rachas máximas se podrían registrar en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, se espera que la intensidad del viento disminuya, aunque se mantendrá una brisa moderada.

La probabilidad de tormentas también es notable, especialmente entre la 1:00 y las 7:00 de la mañana, con un 45% de probabilidad de que se produzcan. Esto podría generar un ambiente inestable, aunque las tormentas no se prevén como un fenómeno severo. A medida que el día avance, la probabilidad de tormentas disminuirá, pero se mantendrá un ambiente nublado y fresco.

En resumen, Mairena del Aljarafe experimentará un día cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es recomendable que los residentes se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas y abrigos ligeros si planean salir. La jornada se caracterizará por un ambiente húmedo y fresco, ideal para disfrutar de actividades en interiores o paseos cortos bajo la lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.