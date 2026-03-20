El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Mairena del Alcor se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la mañana y la tarde. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 3 mm en total, lo que sugiere que, aunque el agua caerá, no se espera que cause grandes inconvenientes.

La temperatura durante el día oscilará entre los 13 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas más frescas, alrededor de 15 grados, que irán descendiendo ligeramente hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 68% en las horas más cálidas, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado.

El viento soplará del este, con velocidades que oscilarán entre 20 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en algunos momentos. Este viento, aunque fresco, ayudará a dispersar un poco la humedad en el ambiente, aunque no será suficiente para evitar la sensación de bochorno que podría experimentar la población.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 70% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría generar cierta inquietud entre los habitantes. Es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si planean actividades al aire libre.

En resumen, Mairena del Alcor vivirá un día marcado por la nubosidad y la posibilidad de lluvias, con temperaturas moderadas y un viento que, aunque fresco, no será suficiente para mitigar la sensación de humedad. Se aconseja a la población que se prepare para un día variable y que considere llevar paraguas o impermeables si planea salir.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.