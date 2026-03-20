El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Lucena se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera posibilidad de precipitaciones que se mantendrá durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 96% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de incomodidad. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría contribuir a la formación de niebla en algunas áreas. La probabilidad de precipitación es notable, con un 95% de posibilidad de lluvias entre las 19:00 y 01:00, y un 80% entre las 07:00 y 13:00, lo que indica que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del sur, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en momentos puntuales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde. Las rachas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, lo que podría generar un ambiente algo ventoso.

La probabilidad de tormentas también es un factor a considerar, con un 20% de posibilidad en las primeras horas y aumentando hasta un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas que podrían intensificar las precipitaciones en momentos específicos.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 12 grados . El cielo permanecerá cubierto, y las condiciones de lluvia podrían persistir, lo que podría afectar las actividades al aire libre. En resumen, se recomienda a los lucentinos que se preparen para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de lluvias y tormentas, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.