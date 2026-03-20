El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado con probabilidades de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo cubierto, con intervalos de lluvia ligera que podrían comenzar a manifestarse. La temperatura en la mañana se situará alrededor de los 15 grados , descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas posteriores.

A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 14 grados, con un leve aumento hacia la tarde, alcanzando hasta 19 grados en su punto máximo. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se prevé que esté en torno al 72% al final de la jornada, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco de lo que realmente es.

La probabilidad de precipitación es notable, alcanzando un 100% en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán escasas. A lo largo de la mañana, se anticipa que la lluvia acumulada no supere los 0.3 mm, aumentando ligeramente en la tarde con un total estimado de 0.4 mm. Las lluvias serán intermitentes, por lo que se recomienda a los ciudadanos estar preparados con paraguas o impermeables.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste a velocidades que oscilarán entre los 8 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 29 km/h en momentos puntuales. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la humedad elevada.

La probabilidad de tormentas también está presente, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 30% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría contribuir a una sensación de incomodidad para algunos. En resumen, se recomienda a los habitantes de Lora del Río estar atentos a las condiciones climáticas y prepararse para un día mayormente nublado con posibilidades de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.