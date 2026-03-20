El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, se espera un tiempo predominantemente nublado en Linares, con una serie de condiciones que podrían influir en las actividades diarias de los habitantes. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con nubes altas que irán dando paso a un ambiente más nuboso a medida que avance el día. La temperatura oscilará entre los 11 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 53% por la mañana y aumentando hasta un 97% en las horas más frescas de la mañana. Esta alta humedad, combinada con las nubes, podría generar una sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a subir, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que haya lluvias escasas a lo largo del día. Las probabilidades de lluvia son significativas, alcanzando un 95% en las primeras horas de la mañana y disminuyendo a un 5% por la tarde. Se estima que la precipitación acumulada será de aproximadamente 0.1 a 0.4 mm, lo que indica que, aunque las lluvias serán ligeras, podrían ser suficientes para mojar el suelo y generar charcos en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 28 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional y afectar la percepción de la temperatura.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 25% en las primeras horas y un 35% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables, no se pueden descartar del todo, especialmente si las condiciones atmosféricas se vuelven más inestables.

En resumen, el tiempo en Linares para hoy será mayormente nublado, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los habitantes deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de viento fuerte en las horas de la tarde. Es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir, especialmente en las primeras horas del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.