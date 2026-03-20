El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Lepe se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y lluvioso. Desde las primeras horas de la mañana, la cobertura de nubes será densa, con lluvias que se intensificarán en algunos momentos. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y posiblemente incómodas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 13 y 18 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 13 grados, aumentando ligeramente a 14 grados hacia el mediodía y alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad, que se mantendrá alta, rondando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 8 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se esperan en la mañana, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero seguirá siendo notable, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 50% en las primeras horas del día, aumentando a un 65% hacia la tarde. Esto indica que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo del día, se espera que las lluvias sean intermitentes, con momentos de lluvia escasa, pero también habrá periodos de mayor intensidad. La acumulación total de precipitación podría alcanzar hasta 3 mm, lo que podría causar charcos y condiciones resbaladizas en las calles.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente nublado y lluvioso, con temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones, especialmente si tienen planes de salir, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.