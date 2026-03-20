El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Lebrija, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada podría alcanzar hasta 0.1 mm en las primeras horas, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea leve.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. La temperatura oscilará entre los 15 y 20 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 70% en la tarde, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se esperan en las horas de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a un ambiente algo incómodo para aquellos que planeen actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 40% de posibilidad en las primeras horas del día, aumentando a un 75% en la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían presentarse tormentas aisladas, especialmente en la franja horaria de 13:00 a 19:00 horas. Los ciudadanos deben estar atentos a posibles cambios en las condiciones climáticas y tomar precauciones si planean salir.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas moderadas y la posibilidad de lluvias y tormentas. Se recomienda a la población que esté preparada para condiciones cambiantes y que considere llevar paraguas o impermeables si planea salir. La puesta de sol se espera para las 19:36, marcando el final de un día que, aunque gris, puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.