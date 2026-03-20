El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, se espera un tiempo mayormente cubierto en Jaén, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 100% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. A partir de la mañana, esta probabilidad disminuirá, pero aún se prevén intervalos nubosos con lluvias escasas, especialmente en la tarde, donde la probabilidad de tormenta se incrementa hasta un 40% entre las 7 y la 1 de la tarde.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 21 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 43 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las zonas expuestas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y aumentando hasta un 58% hacia la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno en combinación con las temperaturas.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras hacia la tarde, aunque las nubes persistirán. Las temperaturas comenzarán a descender a medida que se acerque la noche, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol está prevista para las 19:27, momento en el que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables, con la posibilidad de que se registren algunas lluvias ligeras.

Es recomendable que los habitantes de Jaén se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas o impermeables, especialmente si planean estar al aire libre durante las horas de mayor probabilidad de lluvia. La combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en capas para mayor comodidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.