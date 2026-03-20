El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Isla Cristina se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, lo que se mantendrá a lo largo de gran parte del día. Las precipitaciones comenzarán con intensidad, alcanzando un total de 3 mm en las primeras horas, y se espera que la lluvia sea escasa en las horas posteriores, con acumulaciones que rondarán entre 0.1 y 0.5 mm.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que es muy probable que los isleños necesiten paraguas y ropa impermeable para sus actividades diarias. Además, la probabilidad de tormenta también es significativa, con un 65% en las horas de la tarde, lo que podría generar momentos de inestabilidad y descargas eléctricas.

En cuanto a la temperatura, se espera que se mantenga bastante constante a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 18 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán en las primeras horas de la mañana, mientras que se prevé un ligero aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sureste a velocidades que alcanzarán hasta 37 km/h, con rachas máximas de hasta 50 km/h en momentos de mayor intensidad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero manteniéndose por encima del 70% en la mayoría de los periodos. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas y el viento.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, con una ligera mejora en la tarde, aunque las lluvias continuarán siendo posibles. Los periodos de mayor actividad de lluvia se concentrarán entre las 13:00 y las 19:00, donde se prevén las mayores acumulaciones.

Los habitantes de Isla Cristina deben estar preparados para un día de lluvia persistente y condiciones de viento moderado a fuerte. Se recomienda precaución al desplazarse, especialmente en áreas propensas a inundaciones o deslizamientos de tierra. La jornada se cerrará con un ocaso a las 19:41, donde el cielo podría comenzar a despejarse ligeramente, aunque las lluvias podrían persistir en la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.