El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Huelva se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que podría acompañar a los onubenses. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 1 mm durante las primeras horas, con una probabilidad de lluvia del 100% entre la 1 y las 7 de la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 19 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 88% en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h en las primeras horas, disminuyendo ligeramente a lo largo del día. Sin embargo, se prevén ráfagas que podrían superar los 50 km/h, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar de las temperaturas moderadas.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 45% de posibilidad entre la 1 y las 7 de la mañana, y un aumento a un 65% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la franja horaria de mayor actividad.

A medida que se acerque la tarde, las lluvias podrían disminuir, pero el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender hacia la noche, alcanzando los 14 grados hacia las 11 de la noche. La humedad seguirá siendo un factor importante, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En resumen, Huelva experimentará un día de cielos cubiertos con lluvias escasas y temperaturas moderadas. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, donde la probabilidad de tormentas y ráfagas de viento podría afectar sus actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.