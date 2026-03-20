El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, la predicción meteorológica para Dos Hermanas indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que rondará los 15 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 19:00 y 01:00, con un 95% de posibilidad de lluvias. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 1 mm, lo que sugiere que las lluvias serán ligeras y esporádicas. Durante la mañana y la tarde, la probabilidad de tormenta se sitúa en un 40%, lo que podría generar algunas descargas eléctricas, aunque no se anticipan fenómenos severos.

La humedad relativa será alta, oscilando entre el 67% y el 91% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. Los vientos soplarán predominantemente del este, con velocidades que variarán entre 5 y 36 km/h, alcanzando su máxima intensidad en la mañana. Esto podría generar ráfagas que, aunque no se prevén fuertes, podrían ser notables en áreas expuestas.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender ligeramente, situándose en torno a los 18 grados hacia las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 19:35, momento en el que se espera que el cielo continúe cubierto, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen ligeramente.

Es recomendable que los habitantes de Dos Hermanas se preparen para un día de clima variable, llevando consigo paraguas o impermeables si planean salir. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y la posibilidad de lluvia puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es. A medida que se acerque la noche, las condiciones se mantendrán similares, con cielos cubiertos y temperaturas que rondarán los 15 grados.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, lo que invita a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para las inclemencias del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.