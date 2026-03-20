El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Écija se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura al amanecer se situará en torno a los 16 grados , descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas siguientes.

A medida que avance la mañana, las temperaturas continuarán bajando, alcanzando un mínimo de 12 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, rondando el 97% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas relativamente frescas. El viento soplará del sur a una velocidad de 13 km/h, aumentando a 20 km/h en las horas posteriores, lo que podría contribuir a una sensación térmica más fría.

Durante la tarde, el cielo permanecerá cubierto, con lluvias escasas que podrían reanudarse, especialmente entre las 18:00 y 19:00, cuando la probabilidad de precipitación se mantiene en un 65%. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados , pero la combinación de la humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja. La probabilidad de tormentas también se incrementa, alcanzando un 40% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad en la atmósfera.

En la noche, el cielo seguirá cubierto, con temperaturas que descenderán nuevamente a 14 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría dar lugar a una sensación de incomodidad. El viento disminuirá su intensidad, soplando a una velocidad de 6 km/h desde el sureste, lo que permitirá que la noche sea más tranquila en comparación con las horas del día.

En resumen, hoy en Écija se espera un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Los ciudadanos deben estar preparados para posibles cambios en el tiempo, especialmente en la tarde y noche, cuando la probabilidad de tormentas y lluvias aumenta.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.