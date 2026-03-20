El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Coria del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 15 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance un máximo de 20 grados en la tarde, manteniendo un ambiente relativamente templado. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 78% hacia la tarde. Esto podría hacer que la sensación de frescor sea más intensa, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 19 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las primeras horas del día. Este viento moderado podría contribuir a una ligera sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, lo que podría influir en la dispersión de las nubes y la posible aparición de claros en el cielo.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 70% de posibilidad de tormenta en el periodo de 19:00 a 01:00, lo que indica que la tarde y la noche podrían traer consigo condiciones más inestables. Esto se suma a la probabilidad de lluvia, que se mantendrá alta durante todo el día, especialmente en la tarde, cuando se espera que la precipitación alcance hasta 1 mm.

Los ciudadanos de Coria del Río deben estar preparados para un día mayormente nublado y fresco, con la posibilidad de lluvias intermitentes. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia y tormenta. A medida que el sol se ponga a las 19:36, las condiciones podrían volverse más inestables, por lo que es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.