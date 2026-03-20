El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se anticipan cielos cubiertos, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana. La lluvia será ligera, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las horas más activas.

La temperatura en Córdoba se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 18 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas del día, mientras que se espera un leve aumento hacia la tarde, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, pero aún manteniéndose por encima del 70% en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el oeste a velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 27 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de tormentas se incrementará, alcanzando un 65% en la tarde. Esto sugiere que, aunque la lluvia será escasa, podrían desarrollarse tormentas aisladas que podrían traer consigo ráfagas de viento más intensas y un aumento en la actividad eléctrica. Los periodos de mayor riesgo se concentrarán entre la 1 y las 7 de la tarde, cuando las condiciones atmosféricas serán más propensas a la formación de tormentas.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado con lluvias ligeras y una alta probabilidad de tormentas por la tarde. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y mantenerse informados sobre las actualizaciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre. La combinación de temperaturas frescas, alta humedad y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que es aconsejable vestirse adecuadamente para el tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.