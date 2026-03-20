El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos más críticos, especialmente entre la 1 y las 7 de la mañana, y de nuevo entre las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco.

La temperatura durante el día se mantendrá relativamente estable, oscilando entre los 13 y 20 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 14 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados hacia el mediodía. A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento, alcanzando hasta 20 grados en su punto máximo. Esta variación de temperatura, combinada con la alta humedad relativa que rondará entre el 68% y el 95%, creará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Predominará del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta 24 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a lo largo del día. En la tarde, se espera que el viento sople desde el norte a una velocidad de 11 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa refrescante. Sin embargo, se prevén rachas más intensas, especialmente en los periodos de mayor actividad de lluvia, donde se podrían registrar ráfagas de hasta 37 km/h.

La probabilidad de tormenta se sitúa en un 45% durante la mañana y un 70% en la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias sean ligeras, podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Es recomendable que los habitantes de Castilleja de la Cuesta tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas de mayor probabilidad de tormenta.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 19:36, marcando el final de una jornada que, aunque marcada por la inestabilidad, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. La noche se presentará fresca, con temperaturas que descenderán nuevamente a los 14 grados, manteniendo la atmósfera húmeda y fresca que caracterizará a Castilleja de la Cuesta en esta jornada de marzo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.