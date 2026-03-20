El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de lluvias intermitentes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto con lluvias, especialmente en los periodos de 00:00 a 01:00 y de 01:00 a 02:00, donde se espera una precipitación significativa de 3 mm y 2 mm, respectivamente. A medida que avance la mañana, la intensidad de la lluvia disminuirá, pero se mantendrá un ambiente húmedo y gris.

La temperatura se mantendrá constante en torno a los 13 grados durante la mayor parte del día, alcanzando un leve aumento a 14 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad relativa, que oscilará entre el 95% y el 99% en las primeras horas, descendiendo gradualmente a un 89% hacia el final de la jornada. Esto generará un ambiente bastante húmedo, lo que podría hacer que la percepción del frío sea más intensa.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que alcanzarán hasta 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 32 km/h en la mañana. A lo largo del día, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 19 y 34 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en momentos de mayor actividad. La dirección del viento, predominantemente del sureste, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 13:00 a 19:00, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias continuas durante estas horas. Además, existe un riesgo moderado de tormentas, con probabilidades que varían entre el 50% y el 65% en diferentes franjas horarias. Esto sugiere que los habitantes de Cartaya deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en la tarde.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. La temperatura descenderá lentamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, por lo que se recomienda precaución al conducir.

En resumen, hoy en Cartaya se anticipa un día de lluvias persistentes, temperaturas frescas y un viento moderado, lo que invita a los residentes a mantenerse informados y preparados para las condiciones cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.