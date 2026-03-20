El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Carmona según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 20 de marzo de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 15 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.
A medida que avance el día, las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más fresca debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento variará, con ráfagas que alcanzarán hasta 31 km/h, predominando de dirección este. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde.
La probabilidad de precipitación es alta, con un 100% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que es muy probable que se registren algunas lluvias, aunque estas serán escasas. Se espera que la precipitación acumulada sea de aproximadamente 0.4 mm, lo que no debería causar inconvenientes significativos, pero sí es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.
Durante la tarde, la probabilidad de tormenta se incrementa, alcanzando un 70% entre las 19:00 y 21:00 horas. Esto sugiere que, aunque las lluvias no sean intensas, podrían presentarse algunas tormentas aisladas que podrían acompañarse de ráfagas de viento más fuertes. La comunidad debe estar atenta a los cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.
A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con algunas variaciones que podrían permitir la aparición de nubes altas en la tarde. Sin embargo, no se anticipan períodos prolongados de sol. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se recomienda precaución al conducir.
En resumen, Carmona experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias escasas. La comunidad debe estar preparada para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la probabilidad de tormentas aumenta.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.
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