El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

El día de hoy, 20 de marzo de 2026, Camas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las precipitaciones sean ligeras, con acumulados que podrían alcanzar hasta 0.4 mm en total. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

Las temperaturas durante el día oscilarán entre los 13 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente a medida que avance el día. La temperatura máxima se alcanzará en torno a las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 61% y el 94% a lo largo del día, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Esto es especialmente notable en las primeras horas de la mañana, cuando la humedad alcanzará su punto máximo, lo que podría generar una sensación de incomodidad para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h, predominando de dirección noreste. Este viento puede hacer que la sensación térmica sea aún más fresca, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en un rango moderado, lo que podría generar un ambiente algo ventoso, especialmente en áreas abiertas.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 70% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Sin embargo, la intensidad de estas tormentas no se espera que sea severa, aunque es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, el día en Camas se presentará con un cielo cubierto y lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo, con la posibilidad de tormentas por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores, aunque quienes deban salir deben estar preparados para las condiciones climáticas cambiantes.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.