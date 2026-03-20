El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente cubierto, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan así durante la mayor parte del día. La temperatura oscilará entre los 11 y 13 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la jornada, la probabilidad de lluvia se incrementará, alcanzando un 100% en el periodo de 19:00 a 01:00. Las precipitaciones comenzarán de manera leve, con registros de hasta 0.4 mm en las horas de la tarde. Sin embargo, se prevé que la intensidad de la lluvia aumente, especialmente en la noche, donde se podrían acumular hasta 2 mm. Esto podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo, por lo que se recomienda precaución al desplazarse.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 94% en las horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación térmica más fría. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que la lluvia se sienta más intensa.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 13 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, especialmente durante la tarde y la noche. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, así que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que alcanzará un 60% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían desarrollarse tormentas aisladas, acompañadas de lluvia moderada. Es importante estar atento a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

En resumen, el día en Cabra se caracterizará por un cielo cubierto y lluvias intermitentes, con temperaturas frescas y alta humedad. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y tormentas, especialmente durante la tarde y la noche.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.