El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, viernes 20 de marzo

Hoy, 20 de marzo de 2026, Las Cabezas de San Juan se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, disminuyendo a un 90% en la franja horaria de la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas y 0.1 mm en la tarde.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 14 y 15 grados durante la mayor parte del día. Las temperaturas más frescas se registrarán en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 64% y el 90%, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el sur y sureste, con rachas que alcanzarán hasta 36 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se espera que se mantenga en torno a los 10 a 25 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más frescas, especialmente en las horas de la mañana y la tarde.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo permanezca cubierto durante la mayor parte del día, con momentos de nubes altas que podrían permitir que algunos rayos de sol se filtren, especialmente en las horas de la tarde. Sin embargo, la tendencia general será hacia un cielo mayormente gris, lo que podría desanimar a quienes planean actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es moderada, alcanzando hasta un 70% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían desarrollarse algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes y visitantes de Las Cabezas de San Juan se mantengan informados sobre las condiciones meteorológicas y tomen precauciones si planean salir, especialmente en áreas propensas a inundaciones.

En resumen, el día se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con lluvias ligeras y un cielo cubierto, condiciones que invitan a disfrutar de actividades en interiores y a estar preparados para posibles cambios en el tiempo a lo largo de la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-03-19T21:02:14.